Тимур Забиров назначен послом России в ОАЭ

Президент России Владимир Путин назначил на пост посла в ОАЭ заместителя директора Департамента Ближнего Востока и Северной Африки МИД РФ Тимура Забирова.

Текст президентского указа опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Назначить Забирова Тимура Фахетовича Чрезвычайным и Полномочным послом Российской Федерации в Объединенных Арабских Эмиратах», — говорится в документе.

Ранее стало известно, что Путин встретится с белорусским коллегой Александром Лукашенко в Москве. Ожидается, что стороны обсудят дальнейшее развитие двусторонних отношений, а также международные вопросы.