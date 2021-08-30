Количество антител у Путина после вакцинации от COVID-19 сохранилось на хорошем уровне

Президент России Владимир Путин сообщил, что после вакцинации от новой коронавирусной инфекции «Спутником V» у него показатель уровня антител остается хорошим.

Владимир Путин получил второй компонент российской прививки «Спутник V» еще в апреле. По словам главы государства, у него все еще высокий иммунитет к новой коронавирусной инфекции.

«У меня держатся все эти показатели хорошо», — заявил Путин на встрече с губернатором Тверской области Игорем Руденей.

Глава Тверской области рассказал российскому президенту, что вышеуказанный препарат пользуется большим спросом в регионе. Игорь Руденя также прививался от COVID-19, уровень его иммунитета к инфекции превышает 15 тысяч единиц, что считается хорошим показателем.