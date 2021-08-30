Депутат Швыткин: Политика Шойгу направлена на качество вооружения

Российские военные разработчики в скором времени представят миру усовершенствованное гиперзвуковое оружие, которое превзойдет своих предшественников как по дальности полета, так и его скорости. Об этом в интервью Владимиру Соловьеву заявил министр обороны России Сергей Шойгу.

По словам главнокомандующего, сегодня идет работа по созданию универсальных пусковых установок для всех видов ракет, чтобы не «делать под каждую новый самолет или корабль».

«И сегодня нам есть не то, чтобы показать, а нам есть, чем оберегать страну. Нам уже есть, чем удивить. Одну часть в своем послании [Федеральному собранию] показал президент. Многое поставлено уже на вооружение в войска. У нас «Кинжал», «Авангард», «Пересвет» на боевом дежурстве. Впереди большая и серьезная перспектива, и здесь как в Олимпийских играх: быстрее, выше, сильнее», – сказал Шойгу.

wikipedia.org / пресс-служба президента РФ

По словам главы Минобороны РФ, состав российской военной техники обновился более чем на 70%, причем практически все оружие уже прошло испытания реальными боевыми действиями в Сирии. Добиться глобальной модернизации в кратчайшие сроки удалось, в том числе благодаря резкому увеличению требований к выполнению государственных оборонных заказов, уверен Шойгу.

«В 1999-2002 годах мы получали по 10-19 летательных аппаратов, причем и самолетов, и вертолетов. И когда сегодня мы получаем по 140-150 в год — это совсем другая история. Но для этого надо было создать базу, была принята программа модернизации оборонно-промышленного комплекса», – рассказал министр обороны.

Замглавы комитета по обороне в Госдуме VII созыва Юрий Швыткин в разговоре с «Политикой Сегодня» рассказал, как парламентарии работают над реализацией госпрограммы.

«Мы приглашаем соответствующих должностных лиц либо ВМФ, либо ВКС в части разработок новейших видов вооружения и это позволяет подойти с максимальной достоверностью сроков и, самое главное, качества. Сегодня качество той техники, которая поставляется в войска, оно действительно соответствует характеристикам современного боя и готово обеспечить оборонный потенциал нашей страны», – отметил Швыткин.

Собеседник «ПС» считает, что добиться успешной модернизации Вооруженных сил РФ удалось с помощью «грамотных управленческих решений»: «выверенного» подхода властей к техзаданиям для предприятий и возросшему финансированию оборонно-промышленного комплекса.

«Приход Шойгу - министра обороны позволил действительно проводить выверенную политику, которая направлена в меньшей степени на количество, но в большей степени на качество вооружения. А самое главное — работать на перспективу, на опережение возможных стран-противников, имеющегося у них вооружения. Чтобы опережать их, но в то же время не допустить втягивания себя в гонку вооружений», – резюмировал эксперт.

В ходе интервью Шойгу также заявил, что не рассматривает Украину в качестве возможной угрозы для России. Более того, он отметил, что считает россиян и украинцев братскими народами.