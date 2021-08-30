Актер сериалов «Кухня» и «Воронины» Артур Диланян умер на сцене

Во время выступления на одной из площадок Москвы Артур Диланян скоропостижно скончался прямо на глазах у зрителей.

Знаменитому актеру стало плохо во время выступления на площадке в ВДНХ. На место происшествия оперативно выехала бригада скорой помощи, но спасти мужчину не удалось. Прибывшие на место инцидента медицинские специалисты диагностировали у него острую сердечную недостаточность.

Художественный руководитель Московского армянского театра Слава Степанян рассказал, что Диланян был душой любой компании и влюблял в себя не только зрителей, но и коллег.