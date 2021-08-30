Сборная России заняла третье место в медальном зачете на Паралимпийских играх

Сборная Россия укрепила свои позиции во время шестого дня Паралимпийских игр в Токио. Команда вернулась на третью строчку в медальном зачете.

Понедельник завершился новыми наградами для сборной России. Легкоатлеты Богдан Мозговой и Евгений Торсунов принесли золотые медали в копилку команды. Также бегун Антон Прохоров победил на дистанции 100 метров в классе T63.

В копилке российских спортсменов 61 награда: 19 золотых, 11 серебряных и 31 бронзовая. Команда России опередила сборную США и вновь вернулась на третью позицию. На первом месте находится Китай, а за ним Великобритания.