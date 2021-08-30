Хазин предсказал экономический крах США после провала в Афганистане

Взрывы в столице Афганистана, в результате которых погибли 13 американских военнослужащих, могут стать тем фактором, который приблизит экономический крах США.

Такое мнение, выступая в эфире YouTube-канале «Радио Аврора», высказал известный российский политолог и эксперт-экономист Михаил Хазин.

Как отметил эксперт, Соединенные Штаты Америки сами своими неверными экономическими решениями спровоцировали тот финансово-экономический тупик, в котором в итоге оказались.

На протяжении 30 лет до финансового кризиса 2008 года управлявшие Америкой монетаристы уничтожали все рычаги управления экономикой, и оставили в итоге лишь печатный станок и ставку. В результате к 2021 году уровень промышленной инфляции в США достиг уровня 20%, а Федеральная резервная система (ФРС) не может проводить манипуляции со ставкой, так как этом это может быть опасно.

«При таком индексе надо повышать ставку, но это обрушит обслуживание долгов и спровоцирует массовое банкротство домохозяйств и корпораций, что означает резкое падение уровня жизни и социально-политическую катастрофу, — объяснил Хазин. — Теперь у них остался единственный рабочий инструмент – печатание денег. В нынешней ситуации им, с одной стороны, нужно прекратить печатание денег, с другой – нельзя».

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Демократы, по словам эксперта, вели с экс-президентом США Дональдом Трампом борьбу за направление эмиссии, так как президент-республиканец хотел направлять напечатанные деньги в реальный сектор, а финансовые круги, за которыми стояли демократы, хотели направлять их банкам, чтобы те могли выдавать их в виде кредитов. И к середине 2021 года в стране сложилась ситуация, когда дальнейшее кредитование предприятий и населения США в желаемых объемах оказалось невозможным.

«По этой причине они приняли инфраструктурную программу на 3 с лишним триллиона долларов, которая пойдет в реальный сектор. Но уже поздно. Сегодня из ситуации уже вылезти нельзя. Когда это все рухнет – вопрос», — подчеркнул Хазин.

А факторами, способными ускорить прогнозируемое обрушение, станут внешние рычаги, такие, например, как теракты в Афганистане, в ходе которых погибли американские военные, так как они запускают необратимые процессы.

По словам Михаила Хазина, реальная природа терактов к Кабуле связана с геополитическими играми.

«Все уже поняли, что (президенту США Джо) Байдену пришел конец. 13 трупов американских военных и довольно много раненых, — подчеркнул Хазин. — На самом деле все еще не закончилось. Можно долго объяснять, кто это делает и для чего. Неофициально все пришли более-менее к пониманию, что это сделало ИГ1* (запрещенной в РФ террористической группировкой) с подачи Лондона. Байден между Лондоном и Берлином выбрал Берлин, и это как бы ответка».

В заключение Хазин подчеркнул, что поспешное бегство американцев из Афганистана вызвано экономическими проблемами Вашингтона. Штатам больше не хватает средств на такие дорогостоящие авантюры, как, например, «демократизация» Афганистана, так как многомиллиардные вливания, как выяснилось, не дают желаемого результата.

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1 Террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации