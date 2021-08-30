В Кремле положительно оценили инициативу Шойгу о строительстве новых городов

Очень важной является идея главы Минобороны РФ Сергея Шойгу о строительстве городов в Сибири, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

На вопрос журналистов о том, какую задачу в Кремле считают первостепенной: возведение новых городов или развитие уже существующих, Песков отметил, что обе важны. Развитие уже существующих городов и сформировавшихся центров выступает постоянным процессом. Для правительства и руководства государства это — неуклонный приоритет.

«Безусловно, развитие страны требует и появления новых центров, новых городов», — заявил официальный представитель Кремля.

Министр обороны ранее предложил возвести в Сибири три-пять городов, которые станут экономическими центрами конкретных отраслей.