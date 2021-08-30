Кремль обозначил сроки поездки Путина на Дальний Восток

Рабочая поездка президента России Владимира Путина на Дальний Восток продлится с 1 по 4 сентября. Об этом сообщил Кремль.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее подтвердил, что российский лидер готовится к поездке на Дальний Восток. В регионе пройдет Восточный экономический форум.

Глава государства также остановится в Амурской области. Президент намерен посетить космодром Восточный.

ВЭФ пройдет 2–4 сентября. Кампус Дальневосточного федерального университета станет площадкой для проведения мероприятия.