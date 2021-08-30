Паралимпиец Торсунов стал чемпионом по прыжкам в длину

Россиянин Евгений Торсунов принес России золотую медаль на Паралимпийских играх. Прыгун установил новый рекорд.

Прыгун Евгений Торсунов успешно выступил на соревнованиях в рамках Паралимпиады. Спортсмен показал лучший результат по прыжкам в длину, преодолев дистанцию в 5,76 метра. Победа не только позволила ему завоевать золотую медаль, но и стать рекордсменом Паралимпийских игр.

Торсунов заработал для сборной 19-ю золотую медаль. На втором месте оказался Уильям Стэдман, новозеландец. Тройку лидеров замкнул спортсмен из Украины Роман Павлюк.