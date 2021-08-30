Российский спортсмен Антон Прохоров завоевал золото Паралимпиады в Токио

Российский легкоатлет Антон Прохоров стал обладателем награды высшей пробы летних Паралимпийских игр в Токио в забеге на 100 метров в классе Т63.

Антон Прохоров завершил дистанцию за 12,04 секунды. Второе место занял бразилец Винисиус Гонсалвес Родригес (12,05), а бронзовая награда досталась немцу Леону Шеферу (12,22).

Таким образом, спортсмен принес в копилку российской сборной 18-ю награду высшей пробы на летних Паралимпийских играх. Соревнования стартовали 24 августа в Токио и завершатся 5 сентября.