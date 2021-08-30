Лавров поделился планами на написание автобиографической книги

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров поделился на встрече с общественностью планами на написание автобиографии.

Отвечая на вопрос, собирается ли он написать автобиографическую книгу, министр ответил отрицательно. Ее содержание не будет интересным, если не упомянуть все произошедшие события, объяснил Лавров.

«Нет, не собираюсь. Если не написать всего, будет неинтересно», — сказал глава МИД России.

Министр подчеркнул, что автобиографией в том смысле, как пишут мемуары, заниматься не намерен. Лавров добавил, что многое о профессии дипломата можно понять из его собственных статей.