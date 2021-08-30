В Кремле ответили на вопрос о въезде трудовых мигрантов в Россию

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль не рассматривает участие мигрантов в массовых конфликтах как важную проблему.

По словам Пескова, сейчас преждевременно говорить об изменении правил для въезда мигрантов на территорию РФ. Сейчас это обсуждается в правительстве, но это не вопрос Кремля, сообщил пресс-секретарь президента России на брифинге для прессы.

Песков подчеркнул, что конфликты случаются во всех странах. Однако в России не наблюдается какой-либо особенной опасности.