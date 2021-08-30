Очевидцы теракта в Кабуле рассказали об обстреле мирных жителей американскими военными

Военнослужащие США открыли огонь по людям, находившимся в кабульском аэропорту во время теракта, сообщили очевидцы.

Террорист-смертник взорвал бомбу у Аббатских ворот аэропорта афганской столицы 26 августа. Сразу после этого американские военные начали стрелять по мирным жителям, пишет Федеральное агентство новостей.

Исходя из этого следует, что большая часть граждан могла погибнуть в результате обстрела, а не теракта. Со свидетелями пообщались российские журналисты Евгений Поддубный и Александр Коц.

Отмечается, что у многих погибших имеются огнестрельные ранения. Родственники одного из пострадавших рассказали, что американские солдаты намеренно целились в тех, кто находился рядом с местом взрыва.

Ответственность за теракт взяла организация «Вилаят Хорасан» — локальное отделение «Исламского государства»1 (обе запрещены в России). Президент США Джо Байден пообещал, что отомстит боевикам за нападение, после чего американские военные нанесли ряд авиаударов по предполагаемым объектам ИГ1, допустив гибель мирных граждан.

1 Террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации