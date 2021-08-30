МВД признало пожизненно нежелательным пребывание в России комика Идрака Мирзализаде

МВД России признало нежелательным пребывание в стране стендап-комика Идрака Мирзализаде. В ведомстве потребовали, чтобы мужчина навсегда покинул территорию РФ.

Критика обрушилась на шоумена за шутку про «любовь русских к фекалиям», оглашенную комиком в прямом эфире одного из юмористических шоу. По информации правоохранительных органов, гражданин Республики Беларусь Идрак Кахин оглы Мирзализаде допустил выражения, возбуждающие ненависть и вражду по отношению к лицам русской национальности. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-центр министерства.

Ранее появилась информация, что постановление Таганского районного суда об административном аресте стендап-комика Идрака Мирзализаде на десять суток осталось без изменений. Шоумена обвинили в возбуждении межнациональной ненависти и унижении человеческого достоинства на одном из своих выступлений.