В Латвии задумались об отказе от транзитной отрасли

Транзит на протяжении последних десятилетий был основой латвийской экономики, так как гарантировал работу и заработок тысячам людей, поэтому разговоры о том, что эта отрасль остановила развитие страны на 10-15 лет звучат очень странно.

Такое мнение в материале для издания press.lv высказал лидер латвийской партии «Согласие» Янис Урбанович, комментируя недавнее заявление премьер-министра Латвии Кришьяниса Кариньша о том, что причиной всех проблем страны является именно транзит, так как он на полтора десятилетия остановил развитие государства.

По словам Урбановича, глава латвийского правительства таким образом назвал десятки тысяч работников сферы перевозок, железнодорожной и портовой отраслей, зарабатывающих свой хлеб насущный, «богатыми индивидами», вогнавшими Латвию в бедность.

«Если сегодня кто-то пытается говорить о Латвии как о мосте между Востоком и Западом, то с этим человеком все ясно – ретроград или «агент Кремля». Тогда кто же мы? Тупик? Место, где заканчивается цивилизация? Санитарный кордон между Европой и неизвестностью?» – рассуждает политик.

Латвия, по словам Урбановича, сильно отличается от расположенных поблизости стран – Эстонии, Литвы и Финляндии, которые не были готовы ради применения механизма европейских санкций жертвовать целыми отраслями своего народного хозяйства.

При этом политик напомнил о пиар-акции мэра Риги и министра иностранных дел Латвии, которые в начале текущего года во время Чемпионата мира по хоккею заменила государственный флаг Белоруссии на бело-красно-белое полотнище, которое использует белорусская оппозиция. Этот шаг, иронично отмечает Урбанович, был глубоко символичными и действенным, о нем писала зарубежная пресса, хваля Ригу за смелость. Однако результатом этой замены флага стала потеря белорусского транзита, который нашел другие пути в обход Латвии.

«Кому мы отомстили – неадекватному диктатору или его и своему народу? Кому больнее?», — рассуждает Урбанович.

При этом Кабинет министров Латвии в правительственной декларации пишет о планах поспособствовать международной конкурентоспособности своего транзитного коридора, акцентируя внимание на том, что развитие государства будет обеспечиваться «умной реиндустриализацией». Однако, что именно скрывается под этим термином, и как выглядит концепция, в декларации не уточняется.

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По словам Урбановича, что запланированную правительством Латвии «умную реиндустриализацию» можно сравнить с планом «капитального ремонта банковского сектора».

«Когда для народнохозяйственных процессов начинают использовать поэтические определения, прежний опыт заставляет опасаться… Latvijas dzelzceļš уже сообщил, что в этом году уволит 700 работников. В дополнение к тем примерно 1500, которые потеряли работу еще в 2019/2020 годах. Очень хочется знать, когда и где их примет умная реиндустриализация?», — пишет политик.

При этом он напоминает, что латвийское правительство приготовило особенный подарок уволенным железнодорожникам и тем, кого только планируется уволить. Этот «подарок» заключается в том, что люди, решившие выйти на пенсию из-за сокращения штатов, не получат эту пенсию в полном объеме.

«Latvijas dzelzceļš договорился со Службой госдоходов о продлении срока взносов социального страхования еще на три года. Люди работали, а платежи за них не вносили, следовательно, и пенсии меньше. Думал ли об этом Кариньш, когда говорил о вреде, который наносит транзит? Сделают ли бедные люди государство богаче?», — заключает Янис Урбанович.

Напомним, объем транзита через латвийские порты в Балтийском море сильно сократились после того, как грузопотоки из России и Белоруссии были перенаправлены в обход Латвии в ответ на недружественную политику к Москве и Минску, которую продвигает Рига.