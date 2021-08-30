Лавров заявил о сильных попытках Запада повлиять на российские выборы

Попытки Запада оказать влияние на российские выборы проявляются значительно сильнее, нежели раньше. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Лавров уточнил, что Россия никогда не будет поддаваться на ультимативные заявления и разного рода угрозы. По словам министра иностранных дел, страна всегда будет действовать, ориентируясь, в первую очередь, на «коренные интересы народа». Глава МИД уточнил, что, хоть Запад и старается повлиять на ход выборов в России, этот сценарий страна проходила уже неоднократно.