Действующий президент России Владимир Путин поздравил российскую сборную с триумфом на домашнем чемпионате мира по пляжному футболу.

Владимир Путин отметил, что российские атлеты показывают выдающиеся результаты, несмотря на все препятствия на пути к лидерству на XI чемпионате мира FIFA по пляжному футболу.

«От души поздравляю вас с блестящей победой на чемпионате мира по пляжному футболу. Путь к триумфу был непрост, но вы проявили исключительную выдержку, командную сплоченность и волю. Мы гордимся вами!» — говорится в сообщении на сайте Кремля.

Российская сборная в завершающем матче обыграла команду Японии. Игра завершилась со счетом 5:2. Таким образом, спортсмены одержали победу в ЧМ по пляжному футболу уже в третий раз.