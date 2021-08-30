Песков назвал преждевременным пересмотр статуса талибов

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков оценил возможность пересмотра статуса движения «Талибан»1 (террористическая организация, запрещенная в России).

По его словам, этот вопрос не стоит на повестке. Прежде всего необходимо исходить из реальных шагов нового руководства Афганистана, которое еще даже не сформировано.

«Давайте не забывать, что пока структура руководства даже не сформирована», — напомнил он журналистам.

Стоит отметить, что талибы захватили власть в Кабуле после вывода войск США из региона. Правительственные войска не оказывали сопротивление боевикам.

1 Террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации