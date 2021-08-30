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Сафронов и Калашян выиграли медали на Паралимпиаде в Токио

/ Обновлено: 30 августа 2021 13:57
Сафронов и Калашян выиграли медали на Паралимпиаде в Токио

Легкоатлеты Дмитрий Сафронов и Артем Калашян заняли призовые места в беге на дистанции 100 м на Паралимпийских играх в Токио.

Сафронов занял первое место. Спортсмен преодолел дистанцию за 11,39 секунды, тем самым установив новый мировой рекорд. Бронза досталась еще одному российскому легкоатлету — Артему Калашяну.

Серебро завоевал представитель сборной Украины Игорь Цветов. Соревнования проходили в классе Т35, в которых выступают спортсмены с нарушением координации.

Золото Сафронова стало для сборной России 17-м на Паралимпиаде в Токио. Всего в копилке российской команды 58 медалей.