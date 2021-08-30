Кремль: встреча Путина и Лукашенко может состояться в первой декаде сентября

Встреча президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко может состояться в сентябре, заявили в Кремле.

Глава Белоруссии Александр Лукашенко может совершить рабочий визит в Россию в сентябре. Об этом в беседе с журналистами заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«В первой декаде сентября планируются контакты с президентом Белоруссии, планируется его рабочий визит», — уточнил он.

Ранее состоялся телефонный разговор между президентом России Владимиром Путиным и Александром Лукашенко. В его рамках, в частности, обсуждалась ситуация в Афганистане.