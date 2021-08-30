Заблокированный сайт Readovka внесли в реестр запрещенных в России

Сайт издания Readovka, заблокированный по решению суда, внесли в реестр интернет-ресурсов, запрещенных в России.

По информации СМИ, сайт запретили из-за иска, поданного подмосковными судебными приставами. Главный редактор издания Алексей Костылев рассказал журналистам, что намерен оспорить это решение.

Изначально суд постановил заблокировать сайт Readovka в марте текущего года в рамках удовлетворения иска депутата «Единой России» Дмитрия Саблина, который потребовал удаления публикации о нем путем блокировки.

После этого администрация издания самостоятельно заблокировала сайт в рамках выполнения судебного требования. Также редакция удалила материал о депутате.