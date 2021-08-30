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Путин вынес на рассмотрение трех кандидатов на пост главы Северной Осетии

/ Обновлено: 30 августа 2021 13:44
Путин вынес на рассмотрение трех кандидатов на пост главы Северной Осетии

Президент России Владимир Путин представил кандидатов на должность главы Северной Осетии, заявил спикер Законодательного собрания региона Алексей Мачнев.

По его словам, в этом списке оказались действующий глава региона, а также два депутата.

«Это врио главы республики Сергей Меняйло, а также депутаты Валерий Баликоев и Медея Элдзарова», — сказал парламентарий.

Ранее стало известно, что Путин поздравил своего белорусского коллегу Александра Лукашенко с днем рождения. В ходе беседы стороны также обсудили ситуацию в Афганистане.