Определены сроки выплаты единовременного пособия для пенсионеров в России

В Правительстве Российской Федерации объяснили, когда пожилые граждане страны смогут получить единовременные выплаты.

Речь идет о пособии размером в 10 тысяч рублей. Россияне, получающие страховые выплаты через «Почту России», имеют возможность забрать эту сумму в один день с пенсией.

Об этом заявила заместитель председателя Правительства России по вопросам социальной политики Татьяна Голикова. Она добавила, что 2 сентября деньги поступят на счета тех пенсионеров, которые получают пособия на банковскую карту.