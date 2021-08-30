Капитана полиции арестовали в Петербурге по делу о сбыте наркотиков

В Северной столице задержали капитана полиции, сбывшего около 500 граммов запрещенных веществ.

Виктора Щербыну задержали по подозрению в торговле наркотическими веществами. Мужчину отправили в СИЗО по решению Пушкинского районного суда Петербурга.

По данным следствия, сотрудник ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти неоднократно осуществлял продажу запрещенных веществ на территории Пушкина. За время своих преступных махинаций злоумышленник обогатился более чем на 85 тысяч рублей. Мужчина частично признал вину. Суд арестовал его до 23 октября.