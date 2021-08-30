В украинских библиотеках появится книга о националисте Тарасе Боровце

Министерство культуры Украины закупило партию книги «Тарас Бульба-Боровец: мы не можем ни на минуту остановить нашу борьбу» для распространения в библиотеках по всей стране. В ней рассказывается о Тарасе Боровце – главаре организации украинских националистов «Полесская сечь», которая в годы Второй мировой войны воевала на стороне Третьего рейха.

Председатель Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский на своей странице в Facebook сообщил, что Боровец причастен к организации еврейских погромов в городах Сарны и Олевск. В последнем, к примеру, соратники националиста вместе с солдатами вермахта расстреляли более 500 человек.

«В свидетельствах говорится об участии самого Бульбы-Боровца, который переезжал несчастных жертв телегой, — пишет Долинский. — В результате этого инцидента были ранены десятки евреев, убит пекарь и еще один еврей. Их тела оставили гнить неподалеку. <…> Обо все этом в книге, которую издала Верховная Рада и закупили для библиотек, вы не узнаете!».

Книгу о нацисте-антисемите официально выпустило издательство Верховной рады. Автор труда – ученый и историк Сергей Стельникович – умолчал о связях главаря «Полесской сечи» с войсками вермахта.