Памфилова рассказала об организации видеонаблюдения на выборах в Госдуму

Участники видеонаблюдения на выборах в общей сложности получат не менее 54 849 аккаунтов для доступа к порталу с трансляциями. Об этом заявила глава ЦИК РФ Элла Памфилова.

Председатель Центризбиркома России рассказала об организации видеонаблюдения на сентябрьских выборах в Госдуму. По ее словам, трансляции можно будет не только посмотреть, но и вернуться к любому отрывку записи.

Памфилова уточнила, что это позволит наблюдателям оперативно реагировать на нарушения. Участники видеонаблюдения смогут пресекать их и устранять.

Выборы в РФ пройдут с 17 по 19 сентября. Представители ЛДПР, «Коммунистов России», «Справедливой России — За правду», КПРФ, «Гражданской платформы», «Российской партии свободы и справедливости», «Родины», Российской экологической партии «Зеленые», «Зеленой альтернативы», Российской партии пенсионеров за социальную справедливость, Партии роста, «Яблока», «Новых людей» и «Единой России» зарегистрированы кандидатами в депутаты Госдумы VIII созыва.