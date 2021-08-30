Лавров объяснил, на чем строится внешняя политика России

Достоинство, правда и справедливость являются тремя опорами внешней политики России. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Глава МИД России объяснил, на что опирается внешняя политика страны. Лавров выступил с таким заявлением перед журналистами в ходе поездки в Волгоград. Дипломат поучаствовал в торжественной передаче 11 знамен воинских частей и подразделений, которые участвовали в Сталинградской битве на Мамаевом кургане.

Лавров и губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата, а также к мемориалу «Пантеон славы» и могиле маршала Василия Чуйкова. Министр иностранных дел РФ высоко оценил работу главы региона и его вклад в будущее внешней политики.