Неизвестная вирусная лихорадка унесла жизни 40 детей в Индии

За минувшие сутки умерли не менее 12 детей, а общее количество жертв эпидемии достигло 68 человек, 40 из них — дети.

Агентство PTI со ссылкой на органы здравоохранения Уттар-Прадеша сообщает, что данное число лишь приблизительное. Местный департамент здравоохранения не может учесть людей, умерших дома, не обратившихся за помощью к врачам, а также тех, кто погиб от лихорадки в частных больницах.

Самое большое количество заболевших было зарегистрировано медиками в сельских районах Матхура, Фирозабад и Агра. Распространению болезни поспособствовала высокая влажность и температура выше обычной для данной местности. В регионах не хватает мест для госпитализации больных, поэтому врачи вынуждены перевозить их из деревень в города и помещать в клиники, предназначенные для лечения заразившихся коронавирусом.

Основными причинами заболевания врачи называют несоблюдение жителями санитарных норм, а также переносчиков этого заболевания — москитов.