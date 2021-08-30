«Афганистан затмил все». Талибы оставили Украину на обочине политики США

Долгожданную встречу президентов США и Украины Джо Байдена и Владимира Зеленского, которая должна была состояться 31 августа в Вашингтоне, снова перенесли. Теперь в графике американского лидера, опубликованном пресс-службой Белого дома, значится новая дата — 1 сентября.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк назвал сложившуюся ситуацию «прозрачной и легко объяснимой». По его словам, Вашингтон попросил отложить переговоры, поскольку 31 августа США планируют завершить вывод американских войск из Афганистана.

«Учитывая непредсказуемость и накаленность ситуации в Афганистане, не может возникать никаких двусмысленностей из-за того, что американской стороне необходима фокусировка на этой теме в этот день», — подчеркнул Подоляк в беседе с изданием «РБК-Украина».

Подоляк добавил, что киевским властям удобнее проводить встречу в тот день, когда Украина «станет ключевым ньюсмейкером американской повестки».

president.gov.ua / Пресс-служба президента Украины

Красная черта

Впрочем, для Байдена тот самый день икс пока не наступил. Напротив, складывается ощущение, что он всячески его оттягивает. Ведь хозяин Белого дома предложил Зеленскому приехать в Вашингтон еще в начале июня, правда, без какой-либо конкретики. Тогда же Киев изъявил желание провести встречу сразу после саммита Байдена с российским президентом Владимиром Путиным в Женеве 16 июня.

Позднее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что переговоры политиков запланированы на конец июля, но точного числа так и не назвал. Спустя месяц США, наконец, определились с точной датой — 30 августа.

В то же время Пентагон вплотную занялся выводом войск из Афганистана, поскольку Байден пообещал полностью завершить операцию к 11 сентября. Однако в Белом доме не ожидали, что талибы (члены террористической организации «Талибан»1, запрещенной на территории РФ) будут столь стремительно наступать.

Global Look Press / US Joint Staff / via Globallookpress.com

Уже 15 августа боевики установили полный контроль над Афганистаном. Всего за несколько часов им удалось захватить столицу Кабул и другие крупные города. Афганскому президенту Ашрафу Гани ничего не оставалось, как уйти в отставку и покинуть страну.

24 августа представитель «Талибана» Забиулла Муджахид поставил США ультиматум, который обязывал Вашингтон покинуть территорию Афганистана к 31 августа. Незначительное промедление означало бы расширение «оккупации» и грозило серьезными «последствиями» для оставшихся военных.

Спешка американцев привела к тому, что талибы заполучили 75 тыс. автомашин, 200 самолетов и вертолетов, а также 600 тыс. единиц стрелкового и легкого оружия, ранее принадлежащего военным США. По словам экс-резервиста ВМС Джима Бэнкса, боевики также получили доступ к очкам ночного видения, бронежилетам и предметам медицинского назначения.

Global Look Press / Str

Коллапс политики США

После обострения кабульского кризиса эксперты в один голос заявили, что Байдену уж точно будет не до Зеленского. Осознавая все риски, США бросят силы на то, чтобы эвакуировать американских граждан до так называемой «красной черты».

И действительно, 19 августа, во время бегства США из Кабула, встречу Зеленского и Байдена в очередной раз перенесли — с 30 на 31 августа. Кулеба заверил, что причиной послужило расширение программы украинского президента, которая, в том числе, предусматривала переговоры лидеров государств с глазу на глаз.

Теперь же в Белом доме заговорили о сентябре, только вот открыто признались, что дело в Афганистане. Все это лишний раз доказало, что если раньше Украина находилась в центральной части «политического амбара» Байдена, то сейчас отодвинулась на третий план, заявил в беседе с «Политикой Сегодня» ведущий научный сотрудник Института международных исследований, дипломат Виктор Мизин.

president.gov.ua / Офис Президента Украины

«Я удивлен, что этот визит не перенесен, грубо говоря, на октябрь. 1 сентября — это даже не перенос, это смешно. Афганистан затмил все. Вместе с коллапсом американской политики и унижением, которое даже больше и горше, чем в 1975 году при бегстве из Вьетнама и Сайгона, рушится миф об американском доминировании и ведущей роли США», — констатировал политолог.

По словам Мизина, провал США вызвал непонимание, растерянность и негодование даже у союзников по НАТО, которые никак не ожидали, что Вашингтон способен оставить тысячи людей на попечение талибам. Эксперт не исключил, что такой расклад событий серьезно пошатнет президентство Байдена, после чего Америке «придет конец».

«Такого коллапса в американской истории не было давно. Какая там Украина. Тут надо разбираться, уже весь мир смеется, он в ужасе. Но Украину Америка не бросит, потому что в нее уже много было вложено», — рассуждает собеседник ПС.

Федеральное агентство новостей / Сарапулов / wikimedia.org / Екатерина Арутюнова / CC4

Мизин предположил, что на грядущей встрече Байдена и Зеленского американская сторона, вероятно, предложит Украине помощь по укреплению вооруженных сил. Однако эта поддержка будет носить ограниченный характер.

«Понятно, что обнимут Зеленского, пожмут ему руки, скажут, что будет выделена поддержка. Хотя здесь они тоже не перейдут красную черту. То есть Россия будет маячить все время, но Украине не станут поставлять системы залпового огня наподобие российского "Торнадо", танки, ударные вертолеты. Помощь ограничена. США не будут вовлекаться в конфликт с Россией», — подытожил эксперт.

В пресс-службе Белого дома указали, что визит Зеленского в Вашингтон «подтвердит непоколебимую поддержку США суверенитету и территориальной целостности» Украины, а также их «тесное сотрудничество» в сфере энергетической безопасности.

Зеленский прилетит в американскую столицу 31 августа и пробудет там до 1 сентября, а затем улетит в Калифорнию, сообщила посол Украины Оксана Маркарова. По ее словам, визит получится «очень насыщенным», поскольку президент также встретится с руководителями министерств и посетит знаковые для американо-украинских отношений мест.

1 Террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации