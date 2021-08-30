МИД РФ: Западу придется заниматься восстановлением Афганистана

Западным странам, участвовавшим в операции в Афганистане, придется заниматься восстановлением региона, это дело их совести, сообщили в МИД РФ.

Соответствующее заявление сделал спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор Второго департамента Азии МИД Замир Кабулов.

«Да, придется всем состоятельным странам мира собираться и вместе с представителями новых властей Афганистана обсуждать вопросы восстановления экономики и социальной сферы», — подчеркнул он.

Помимо этого, Кабулов уточнил, что это больше касается тех государств, которые стояли там армиями в течение 20 лет и натворили то, что сейчас происходит в Афганистане.