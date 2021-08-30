Дело полный швах. Почему МКС списывают со счетов

На Международной космической станции (МКС), которая с 1998 года скользит по околоземной орбите, нашли трещины. Они образовались в грузовом модуле «Заря», входящем в российский сегмент станции, и со временем могут «расползаться», доложил генеральный конструктор Ракетно-космической корпорации «Энергия», руководитель полета российского сегмента МКС Владимир Соловьев.

«Заря» и соседний модуль «Звезда» в эксплуатации уже больше 20 лет, поэтому ученые даже не пытаются скрыть очевидные недостатки: на недавнем заседании президиума Научно-технического совета «Роскосмоса» специалисты признали, что орбитальная станция «дышит на ладан».

«Мы много лет предупреждаем, что пора думать о новой орбитальной станции. <…> Вопрос обсуждался на совете Военно-промышленной комиссии, затем свое совещание провел Совет главных конструкторов, на котором никто из присутствующих не дал гарантию, что за пределами 2025 года оборудование станции не выйдет из строя. На словах все убеждают, что ничего не поломается, но подписи под документом не ставят», — посетовал Соловьев.

Космонавт подытожил, что средства на ремонтные работы и обеспечение стабильной работы МКС выделены только до 2025 года. После этого срока станцию «ждет полный швах».

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Новый дом

Разговоры о том, что космонавтам нужно «переезжать» на более современную орбитальную станцию, ходят последние несколько лет. МКС, как самый дорогой проект, когда-либо созданный человечеством, почти исчерпал себя с научной и технической точек зрения.

На трещины и вибрационные узлы наносят по несколько килограммов герметалла, а некоторые отсеки (к примеру, переходную камеру модуля «Звезда») космонавты намеренно держат закрытыми. Если этого не делать, станция будет терять по полкилограмма воздуха каждые сутки, объяснил Владимир Соловьев.

Для современных научных исследований такие условия неприемлемы, рассуждает академик Российской академии космонавтики им. Циолковского Игорь Маринин. Он согласился, что вопрос о строительстве новой станции уже давно пора выводить в иную плоскость.

«Конечно, станция нужна, вопрос сейчас в ее размещении, а не строительстве. Достаточно ли новую станцию строить на этом же наклонении 51,7 градуса, на котором летают почти все наши станции, или размещать станцию нужно на высоко-широтной орбите. Она проходит практически над полюсами, Северным и Южным, и позволяет рассматривать и следить за территориями, в том числе и за Северным полюсом, у которого очень большие перспективы», — заявил ученый.

Градус наклона орбитальной станции влияет на многие факторы: от «картинки» в иллюминаторах, которую космонавты наблюдают и исследуют в течение суток, до шанса успешно эвакуироваться в случае аварии. В зависимости от наклона спасательная капсула может улететь в сторону Земли или в открытый космос.

roscosmos.ru / Роскосмос

Путь к другим планетам

Вполне возможно, что глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин уже прочитал интервью генерального конструктора «Энергии». В СМИ появилась информация, что «отечественный Илон Маск» уже готовится представить президенту РФ Владимиру Путину доклад «о перспективах создания новой российской национальной орбитальной станции».

В конце июля эксплуатацию МКС предложили завершить в 2028 году, создав к тому моменту Российскую орбитальную служебную станцию (РОСС). Проект многообещающий, соглашается Игорь Маринин, но все же будущее за другим подходом.

«МКС строили разные страны, они готовили разные модули и сегменты. Возможно, что Россия будет создавать станции по примеру [научно-исследовательской орбитальной станции] "Мир". То есть технически все делает России, а используют уже разные государства. Мне кажется, что сейчас наиболее предпочтительнее такой вариант, чтобы не завязываться на других партнерах. Потому что многие страны сейчас кооперируются с [космической программой США] "Артемидой". Наши партнеры по МКС идут за американцами», — добавил исследователь.

wikipedia.org / ESA/NASA / Public Domain

У России же другие планы. Если верить заявлениям Рогозина, новая орбитальная станция станет прообразом космических кораблей из научно-фантастических произведений. Через десятилетия на таких станциях человек будет покорять другие планеты, похвастался глава космической корпорации.

Справка ПС

В данный момент на Международной космической станции работают представители 14 стран: России, США, Японии, Италии, Канады, Германии, Бельгии, Франции, Дании, Испании, Норвегии, Нидерландов, Швеции и Швейцарии.

Орбитальная станция «Мир» функционировала в период с 1986 по 2001 годы. За это время на ней побывали космонавты из 12 стран, которые провели в общей сложности около 23 тысяч экспериментов.