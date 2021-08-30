Дачная амнистия в России может быть продлена до 2031 года

Депутаты Государственной думы РФ рассмотрят законопроект о продлении дачной амнистии на пять лет — до 1 марта 2031 года.

Председатель комитета Госдумы РФ по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников и первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак предложили продлить дачную амнистию до 1 марта 2031 года. Соответствующий законопроект внесен на рассмотрение Государственной думы РФ, сообщает телеканал «360».

В рамках законопроекта также предлагается расширить упрощенный порядок регистрации дачных участков. Это позволит россиянам легализовать дома, построенные до вступления в силу Градостроительного кодекса РФ.