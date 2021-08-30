Нидерландский гонщик Ферстаппен стал победителем Гран-при Бельгии

Макс Ферстаппен из команды «Ред Булл» выиграл Гран-при Бельгии, завершившийся на автодроме в Спа.

Пилот команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен стал победителем самого короткого в истории «Формулы-1» Гран-при Бельгии. Из-за сильного ливня и плохой видимости гонка началась с трехчасовым опозданием, после чего и вовсе была прервана. Пилоты проехали по три круга, что позволило считать ее состоявшейся.

Победителем Гран-при Бельгии был признан Макс Ферстаппен. Вторым стал представитель «Уильямса» Джордж Расселл, который впервые попал на подиум. Третье место занял его соотечественник Льюис Хэмилтон из «Мерседеса». Россиянин Никита Мазепин, представляющий «Хаас», показал 17-й результат. Следующий этап чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» пройдет с 3 по 5 сентября на автодроме «Зандворт» в Нидерландах.