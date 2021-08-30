Богдан Мозговой взял паралимпийское золото в плавании на спине

Российский пловец Богдан Мозговой выиграл золотую медаль, преодолев дистанцию 100 метров на спине быстрее всех. Он первым финишировал и установил новый мировой рекорд.

Мозговой проплыл дистанцию в 100 метров на спине всего за 1 минуту 1,65 секунды. Это время теперь считается новым паралимпийским мировым рекордом. Серебряным призером стал спортсмен из Белоруссии Егор Щелканов, уступивший россиянину всего доли секунды, — его время 1 минута 1,96 секунды. Бронза досталась австралийцу Тимоти Ходжу, показавшему время 1 минута 2,16 секунды.

Летняя Паралимпиада в Токио стартовала вслед за Олимпийскими играми 24 августа. Команды из стран-участниц будут соревноваться в различных дисциплинах до 5 сентября, затем состоится церемония закрытия международного спортивного события.