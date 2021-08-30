Падение Лашета и ХДС. Почему «преемник» Меркель проигрывает в предвыборной гонке

Министр финансов ФРГ и кандидат в канцлеры от Социал-демократической партии (СДПГ) Олаф Шольц победил своих оппонентов на первых теледебатах.

Согласно опросу института Forsa, 36% респондентов назвали Шольца лидером дебатов, чуть меньше — 30% — проголосовали за кандидата от партии «Союз 90/Зеленые» Анналену Бербок.

В отстающих оказался «ставленник» действующего канцлера Ангелы Меркель — претендент от консервативного блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Армин Лашет, который заручился поддержкой 25% респондентов.

Ранее в западных СМИ звучало мнение, что Лашет непременно заменит Меркель. Даже сама канцлер уверенно преподносила его немцам в качестве своего преемника. Но итоги первых теледебатов показывают, что Лашет далеко не единоличный лидер общественного мнения.

Президент Союза писателей межнационального согласия ФРГ, политолог Владимир Сергиенко в беседе с корреспондентом «Политики Сегодня» выразил мнение, что ХДС утратила доминирующее положение задолго до дебатов. Например, изначально Лашета пытались выставить как «мужскую копию» Меркель, что было ошибочным ходом.

«При том, что Меркель поднадоела со своей партией и это всегда присутствовало. У них мощнейшая пиар-машина, но она, к сожалению, всегда оторвана от реальности. Плюс ярко выраженные ошибки правительства Меркель постпандемического характера», — рассуждает политолог.

twitter.com / @VladimirSergi10

Однако «последней каплей» для падения рейтинга ХДС/ХСС и Лашета стала ситуация в Афганистане, который в считанные недели захватил «Талибан»1* (террористическая организация, запрещена в РФ).

«Доклад разведки и министра внутренних дел по афганской проблеме показал, что практически одно из самых сильных представительств в Афганистане не обладало ни аналитикой, ни стратегией, ни информацией. <…> Либо их обманули, либо их аналитики являются полностью бездарными», — объяснил эксперт.

На фоне происходящего в Афганистане ХДС уже потеряла два процентных пункта, в то время как СДПГ набрала один, то есть вырвалась вперед. Политолог уверен, что случись прямые выборы в минувшее воскресенье, то Лашет набрал бы не более 12%, а его оппонент Шольц получил бы втрое больше голосов.

Другой проблемой для Лашета стало его неосмотрительное поведение. Сергиенко напомнил, что совсем недавно лидер ХДС попал в фокус видеокамер во время выступления президента Германии Франк-Вальтера Штайнмайера.

Президент произносил речь на месте одного из наводнений в земле Северный Рейн-Вестфалия, которую возглавляет Лашет. Для Германии ситуация трагическая — потоп унес жизни 184 людей, есть пропавшие без вести, многие лишились имущества. И в момент, когда Штайнмайер выражал сочувствие, где-то на заднем плане камеры выхватили смеющегося «преемника» Меркель.

«Политики в Германии очень жестко реагируют в таких случаях. Если кто-то споткнулся в политике, его тут же "добивают" и "берут на удушающий". Примерно так поступили с Лашетом», — полагает Сергиенко.

В свете этих событий личность Шольца стала выглядеть «приятней». Но не потому, что он более прагматичен или обладает более располагающей харизмой. Просто кандидат от СДПГ не совершает таких ошибок, как лидер ХДС, объяснил политолог.

ПолитРоссия / wikipedia.org/Олаф Косинский/CC BY-SA 3.0 de

Впрочем, по мнению Сергиенко, основная интрига грядущих выборов в Германии кроется не в политической принадлежности нового канцлера, а в формировании новой коалиции. Проблема заключается в том, что при любых вариантах в ФРГ сейчас невозможно создать правительство большинства.

Союз ХДС и «зеленых» маловероятен, поскольку последние будут «жестко выкручивать руки», например, требовать министерские портфели. Такое объединение скорее будет дискомфортным, чем продуктивным.

«Левая партия» и ХДС тоже едва ли смогут объединиться, поскольку их идеологии полярны: c одной стороны — «оголтелый капитализм», а с другой — социальная направленность (помощь бедным, забота о матерях-одиночках и т.д.)

«Понятно, с "альтернативой" [ультраправая партия «Альтернатива для Германии» — Прим. ред.] ХДС принципиально объединяться не будут, потому что "альтернатива" для них опасна. Может их сожрать в консервативном толковании», — объяснил собеседник «ПС».

Вероятной коалицией может стать СДПГ, «левые» и «зеленые», которую уже сейчас можно наблюдать в Берлине. Однако и при таком раскладе немцы получат правительство меньшинства, а значит и вероятнее всего перевыборы. Следует вывод, что в Германии нет ни четкого политического фаворита, ни коалиционного большинства.

pixabay.com /

Тем не менее предвыборная гонка будет достаточно активной, но сосредоточится она на борьбе за 1,5-2% голосов, которые станут решающими.

Сергиенко уверен, что сейчас начнутся «договорники» с профсоюзами, поскольку «другого выхода нет»: в соцсетях активно критикуют действующее правительство за решения, принятые в период пандемии. Недовольство индивидуальных предпринимателей, чей бизнес пандемия практически «убила», и людей, потерявших работу, растет. Некоторые профсоюзы уже объявили забастовки, требуя повышения своих зарплат, значит сейчас партии начнут вести тарифные переговоры. И здесь в основную борьбу вступят социал-демократы и ХДС, резюмировал Сергиенко.

1 Террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации