ФСБ РФ представит рассекреченные документы о плане Токио применить биооружие против СССР

Федеральная служба безопасности России готова представить архивные документы о плане Японии применить биологическое оружие против СССР в годы Второй мировой войны.

Материалы содержат информацию, как японцы имели намерения создать разветвленную базу производства бактериологического оружия для применения его против Советского Союза. ФСБ РФ обнародует документы 6 сентября в рамках проекта «Без срока давности», передает ТАСС.

Отмечается, что в архивных материалах имеются протоколы допросов и собственноручные показания солдат. Офицеры и вольнонаемники японской армии дали свидетельствования, что в Маньчжурии, которая находится в непосредственной близости к границам СССР, имеется база по производству биооружия.