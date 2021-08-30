Общественница Ницой назвала украинцев «божьей нацией»

Украина не собирается принимать участие в споре о происхождении борща, поскольку находится на «высшей ступени развития», заявила писательница и общественный деятель Лариса Ницой.

По словам скандально известной писательницы, жители ее страны не намерены дискутировать о происхождении борща, а сам спор она назвала дикостью. Украинцы не ставят себя выше других и являются «божьей нацией», сказала Ницой.

«Мы всегда, создавая комфортные условия для себя и своего, старались сделать тепленько и другим», — пояснила украинская общественница.

Вместе с тем она призвала отстаивать интересы украинцев и быть «зубастыми» как их предки.

Ранее украинские пограничники не пропустили в страну трех белорусов, которые вакцинировались российским препаратом от коронавируса «Спутник V». Об этом сообщили в Госпогранслужбе Украины, передает телеканал «360».