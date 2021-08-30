Россиян предупредили о появлении комаров — переносчиков лихорадки Западного Нила

Осенью в России ожидается появление опасных комаров, которые могут быть переносчиками лихорадки Западного Нила. Об этом предупредили в Роспотребнадзоре.

Заражение человека этим инфекционным заболеванием происходит при укусе комара во время отдыха на природе или дачном участке, в том числе и на рыбалке. При этом инфицирование проявляется симптомами общей интоксикации, сообщает телеканал «360».

В России случаи заболевания фиксируются преимущественно на территории европейской части страны. Подавляющее большинство из них приходится на регионы Южного федерального округа.