МИД России отметил необходимость хороших отношений с любыми властями Афганистана

Москве нужно иметь хорошие взаимоотношения с любым афганским руководством, заявили в МИД РФ.

Поэтому Россия будет устанавливать контакт с членами «Талибана»1 (движение признано террористическим и запрещено в РФ), подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве. Москве нужны нормальные отношения с Кабулом, сообщил спецпредставитель президента по Афганистану, директор Второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов.

Он также прокомментировал ситуацию с американским оружием, оставленным в Афганистане. Россия надеется, что оно не будет применяться в случае новой гражданской войны.

Ранее талибы сообщили, кто станет исполняющим обязанности министра высшего образования в стране. Должность займет шейх Абдул Баки Хаккани.

1 Террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации