Лукашенко обсудил ситуацию в Афганистане с Путиным и Рахмоном

Президент Белоруссии Александр Лукашенко провел телефонные переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным, а также с главой Таджикистана Эмомали Рахмоном.

Спикеры детально обсудили ситуацию в Афганистане.

«Консультации по вопросам, которые вынесены на заседание ОДКБ в Душанбе. Плюс выработка общей позиции по Афганистану», — уточнили в пресс-службе белорусского лидера.

Стоит отметить, что ситуация в Афганистане резко обострилась после вывода американских войск из региона. Пользуясь ситуацией, движение "Талибан" (террористическая организация, запрещенная в России) смогла захватить Кабул.