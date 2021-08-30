Музейный кандидат. Как в Эстонии проходят выборы президента

Сегодня, 30 августа, в Эстонии начались выборы нового президента. Единственным кандидатом на этот пост оказался директор Эстонского национального музея Алар Карис, который с 2013 года возглавляет Государственный контроль Республики (независимое ведомство, занимающееся финансовым контролем правительства).

Основные функции по управлению страной в Эстонии возложены на парламент — Рийгиког, а должность президента там является скорее представительской. Именно поэтому выдвижение на этот пост неблизкого к политике человека не должно вызывать удивления, отметил президент Российской ассоциации прибалтийских исследований Николай Межевич.

«Действующий президент Эстонии [Керсти Кальюлайд] от политики вообще была далека и работала на престижной бухгалтерской работе в Брюсселе, представляя, разумеется, Эстонию. И в этом смысле отсутствие какого-то явного политического, в том числе внешнеполитического опыта, на мой взгляд, не проблема», – сказал собеседник «ПС».

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Избирательная система в этой прибалтийской стране такова, что будущего лидера выбирают не прямым образом (с участием жителей), а с помощью тайного голосования депутатов Рийгикогу. И впервые за 30 лет с момента провозглашения независимости Эстонии у политиков не оказалось альтернативы выбора.

Примечательно, что для выдвижения на пост президента в Эстонии необходимо заручиться поддержкой как минимум 21 депутата. Карис на этом этапе собрал подписи 59 человек из Центристской и Реформистской партий, которые составляют правящую коалицию в парламенте. При этом глава музея, что называется, запрыгнул в последний вагон — республиканский избирком объявил о его регистрации в качестве кандидата лишь в минувшую пятницу.

А вот персону Кальюлайд в правящей коалиции на сей раз оставили без внимания. Еще один кандидат от консервативной народной партии (EKRE), экс-спикер парламента Хенн Пыллуаас тоже не сумел набрать достаточного количества голосов. Его поддержали лишь представители собственной политической ячейки, которая имеет в законодательном органе 19 мандатов.

Для победы на выборах Карису необходимо набрать две трети сторонников в парламенте (68 голосов из 101), а значит помимо поддержки правящей коалиции ему потребуются голоса еще как минимум девяти оппозиционных депутатов. Накануне выборов представители Социал-демократической партии (11 мест в Рийгикогу) и «Отечества» (12 мандатов) заявили о том, что дают возможность своим парламентариям сделать собственный выбор. А вот в EKRE заняли принципиальную позицию, объявив, что намерены голосовать исключительно за Пыллуааса.

Ситуация сегодня осложнилась тем, что первый тур выборов для единственного кандидата оказался провальным — до победы ему не хватило пяти голосов. Теперь в гонку за власть по закону смогут включиться дополнительные кандидаты.

ТАСС / Aron Urb

Если в ходе второго тура, который состоится уже завтра, в Рийгикогу вновь не придут к согласию, наступит третий этап. К голосованию подключат представителей органов местного самоуправления. Тогда избирать президента будут не 101, а 208 человек. А выбор у них будет стоять между двумя кандидатами, набравшими максимум голосов по итогам первых двух этапов.

Но в Эстонии вряд ли решатся прибегнуть к такому сценарию, поскольку это поставит под удар избирательную систему страны, считает Межевич. Он напомнил, что модель выборов президента дала трещину еще в 2016 году, когда из-за несогласованности депутатов, а после и местных властей голосование растянулось на шесть туров и закончилось лишь в октябре. Тогда же в стране запротестовали о том, что право избирать главу государства должно перейти от политиков к гражданам.

«Пока, я думаю, политическая элита к этому [переходу к прямым выборам президента] не готова. Но и нет желания устраивать двухэтапный цирк, а потом приглашать представителей местного самоуправления. Видимо, достигнут консенсус не привлекать особого внимания как партнеров, так и оппонентов к этому вопросу. Ну и, соответственно, сделать все достаточно тихо и спокойно. Может, не в один тур, но в два тура пройдет именно Карис», – заключил политолог.

Отметим, сегодня перед началом первого тура голосования Карис заявил, что в случае победы намерен выучить русский язык и встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным. Он подчеркнул, что правительство страны во главе с ним будет «внимательно следить» за шагами Москвы на международной арене.