В медиацентре «Патриот» обсудят обучение детей в школах на фоне пандемии

Новый учебный год, стартующий в России на фоне пандемии коронавируса, станет темой для обсуждения в медиацентре «Патриот».

Школы с 1 сентября начнут работать в традиционном очном формате. При этом за каждым классом должны закрепить свой кабинет, а учителя будут самостоятельно приходить на урок. Посещение столовой будет возможно только по четкому графику, чтобы не смешивать параллели.

Член регионального штаба ОНФ в Санкт-Петербурге, директор лицея №369 Константин Тхостов в ходе брифинга, организованного в пресс-центре Медиагруппы «Патриот», расскажет, в каких регионах планируется введение дистанционного обучения. Кроме того, эксперт осветит вопрос, будут ли обязаны дети и учителя носить маски, а также сколько школьников и педагогов нужно вакцинировать для формирования коллективного иммунитета.

Брифинг состоится 30 августа в 15:00 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна здесь.