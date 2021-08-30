ДНР обвинила украинских военных в гранатометном обстреле села Веселое

Бойцы ВСУ один раз за сутки обстреляли территорию ДНР, сообщило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

Подразделения Вооруженных сил Украины в течение 24 часов один раз нарушили бессрочный режим прекращения огня. Наблюдатели Донецкой Народной Республики зафиксировали обстрел со стороны ВСУ. Под удар попал населенный пункт Веселое, контролируемый Донецком. Украинская армия применяла подствольные гранатометы и стрелковое вооружение. Всего было запущено 15 боеприпасов. О пострадавших или повреждениях инфраструктуры не сообщается.

Начиная с 27 июля, вступили в силу дополнительные протоколы к режиму прекращения огня. Были запрещены штурмовые и диверсионные действия, полеты авиации и беспилотников, применение крупнокалиберной артиллерии, стягивание тяжелой техники к линии соприкосновения сторон.