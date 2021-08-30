Ушел из жизни экс-директор ЦПКиО Роман Шадрин

В Екатеринбурге на 55-м году жизни умер бывший директор Центрального парка культуры и отдыха, Герой России Роман Шадрин.

Об этом сообщил его близкий друг Серик Султангабиев. По словам мужчины, Шадрин скончался в реанимации после операции на фоне онкологического заболевания.

«У Романа Александровича была онкология, сделали операцию, и здоровье, наверное, не выдержало, но точных обстоятельств я не знаю», — заявил он.

Шадрин был директором ЦПКиО с ноября 2015 по январь 2019 года. Звание «Герой России» присвоено ему за штурм здания главпочтамта в Грозном в Первую чеченскую войну.