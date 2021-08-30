МИД России рассказал о популярности русского языка среди населения Молдавии

Граждане Молдавии смогут свободно изучать русский язык, заявил уполномоченный МИД РФ по вопросам прав человека Григорий Лукьянцев.

По его словам, прозападный курс молдавских властей не является причиной для препятствования изучению русского языка в республике.

«Если честно, на данном этапе не видим оснований для корректировки языковой политики в Молдавии», — сказал он в ходе беседы с РИА Новости.

Вместе с тем Лукьянцев отметил, что русский язык обладает широкой популярностью в республике. Около 15% населения страны считают его родным, резюмировал он.