Власти США признали гибель мирных жителей Кабула в результате авиаудара

Власти США признали, что жертвами ракетного удара по машине в Кабуле стали и мирные жители. Целью атаки был автомобиль с террористом-смертником.

В Вашингтоне отметили, что машина, ставшая целью американских военных, представляла непосредственную угрозу аэропорту афганской столицы. По словам военных США, террорист-смертник, находившийся внутри автомобиля, был связан с «Исламским государством»1 (террористическая организация, запрещена в России).

Такое заявление сделал представитель Центрального командования ВС США Уильям Урбан. В результате авиаудара погибли шесть человек, четверо из них — дети.

1 Террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации