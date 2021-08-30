ФСБ провела спецоперацию по пресечению экстремистской деятельности в Крыму

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России пресекли распространение жителем Крыма в Сети экстремистских материалов.

Как сообщили в УФСБ России по Крыму, 38-летний житель региона опубликовал в одной из социальных сетей призыв к осуществлению насильственных действий в отношении людей определенной национальности. В связи с с этим было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 280 УК РФ.

Ранее стало известно, что оперативники ФСБ задержали 31 террориста в четырех регионах России. Группа правонарушителей занималась вербовкой граждан в ряды боевиков.