Урагану «Ида» удалось повернуть вспять реку Миссисипи

Река Миссисипи, протекающая возле Нового Орлеана в США, изменила направление из-за воздействия урагана «Ида». Об этом сообщили в американской геологической службе.

Речной датчик в Бель-Шассе, к юго-востоку от центра Нового Орлеана, зафиксировал существенное замедление скорости воды на поверхности. Показатель опустился с 0,6 метра в секунду до нуля. Отрицательная скорость потока сохранялась в течение трех часов.

Причиной такого природного явления, пустившего реку вспять, оказался приток огромного количества морской воды. Уровень Миссисипи поднялся примерно на 2,1 метра, однако, это может быть вовсе не предел, передает телеканал «360».

Накрывший Луизиану ураган также привел к тому, что более 500 тыс. человек остались без электроэнергии. При этом перебои с подачей энергии могут увеличиваться по мере продвижения урагана вглубь континента.