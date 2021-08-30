США не стали прерывать эвакуацию людей из Кабула из-за ракетной атаки

Американские военные в Афганистане продолжают эвакуировать людей из региона, несмотря на ракетный обстрел, сообщили в Белом доме.

Согласно тексту сообщения, военный контингент усилил меры безопасности в столичном аэропорту Афганистана. Президента США Джо Байдена уже ознакомили с ситуацией.

«Советник по национальной безопасности Джейк Салливан проинформировал президента», — говорится в сообщении.

Стоит отметить, что сегодня утром по аэропорту Кабула были выпущены несколько боевых ракет. Уточняется, что американская система ПВО смогла их перехватить. Информации о том, кто стоит за атакой, пока нет.