Посол Украины в США: дипломаты вышли на финишную прямую по подготовке визита Зеленского

Украинский президент Владимир Зеленский будет находиться в Соединенных Штатах 31 августа и 1 сентября, после чего направится в Калифорнию.

Соответствующее заявление сделала посол Украины в Вашингтоне Оксана Маркарова на странице в Facebook. По ее словам, дипломаты и команда офиса президента вышли на финишную прямую подготовки двухдневного визита Зеленского в США.

«В Вашингтоне президент будет находиться два дня – 31 августа и 1 сентября, потом поездка в Калифорнию», — подчеркнула Маркарова.

Ранее стало известно, что на Украине в преддверии встречи Зеленского и американского президента Джо Байдена прошли две массовых акции. Участники потребовали, чтобы лидеры государств обсудили определенные вопросы, сообщал телеканал «360».